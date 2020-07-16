حيفا ترى النور من نطفة مهربة من والدها الأسير عماد موسى

تمكنت الطفلة "حيفا" ان ترى النور من نطفة مهربة من قلب سجون الاحتلال لتعانق فلسطين.

الطفلة فلسطينية ولدت بعد تهريب نطفة من والدها القابع في السجون الإسرائيلية، بعدما أنجبت زوجة الأسير، عماد عطا ياسر موسى، من قرية مركة جنوب جنين طفلة حرّة من والدٍ أسير.

لبنى رؤوف، زوجة الأسير موسى، وضعت طفلتها الأولى في مستشفى جنين الحكومي، واختارت لها اسم "حيفا".

واعتبرت إنجابها لـ "حيفا" انتصاراً، وقالت: "إن ذلك يدل على أن الاحتلال لا يستطيع كسر إرادتنا وقوتنا، وأشجّع كل زوجات الأسرى أن يحذين حذوي"، متمنية الإفراج العاجل عن زوجها وعن جميع الأسرى.

يذكر أن الأسير عماد موسى هو من محرري صفقة التبادل عام 2011 وأعيد اعتقاله عام 2014 وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 12 عاماً.