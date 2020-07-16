جامعة الإسراء: منح دراسية لكافة الطلبة المسجلين وبرامج مهنية جديدة

بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للعام الحالي 2020، يبدأ الطلبة عن البحث عن جامعات وطنية بامتياز، تقدم برامج تعليمية متميزة مختلفة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للطلبة، فتسعى للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، فوجدوا ضالتهم في جامعة الإسراء بغزة.

فمنذ أن أُنشأت جامعة الإسراء بتضافر جهود نخبة من الأكاديميين ورجال الأعمال في 6/5/2014م، حرصت على أن تكون جامعة لكل الفلسطينيين وخدمة للإنسان الفلسطيني باعتباره جوهر الصراع.

وقد أعلنت جامعة الإسراء عن تقديم العديد من المنح لكل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة،

عن تقديم منح كاملة 100%، وأخرى 50% لكافة الطلبة وفق الدكتور أحمد الوادية نائب رئيس جامعة الإسراء للشئون الأكاديمية.

منح كاملة وجزئية

وقد أوضح د. الوادية في حديث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه الجامعة تقدم منحة كاملة 100%، لكافة الطلبة المتفوقين الحاصلين على معدل 90% فما فوق، كما تقدم منحة 50% لجميع الطلبة الجدد المقبلين على الحياة الجامعية في جامعة الإسراء ممن حصلوا على معدلات من 89% حتى 50%.

ولم تقتصر المنح على هذه الفئات، فبين أن الجامعة تقدم منح لحفظة القرآن الكريم وأبناء الشهداء والجرحى والأسرى، ولكافة الطلبة الذين يستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعية، بالإضافة لمنح الأخوة والمنح الداخلية، مشدداً على أن الجامعة تستمر في تقديم المنح رغم وصولها لمصاف الجامعات، للاستمرار في أداء رسالتها.

وقال د. الوادية:"إن هذه المنح تُقدم لأبناء الشعب الفلسطيني انطلاقاً من سبب نشأة الجامعة لتكون خدمة لفلسطين وليست منة من أحد، ويجب أن يقدم للإنسان الفلسطيني أغلى ما نملك، لتعزيز صموده، وفي ظل الظروف الصعبة التي يمرُّ بها شعبنا، ودعمًا للمسيرة التعليمية".

كليات وبرامج الجامعة

وتمنح الجامعة الدرجة الجامعية الأولى عبر ستة كليات هي: "كلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية العلوم الطبية، وكلية الحقوق، وكلية الهندسة، وكلية نظم المعلومات، وكلية العلوم الإنسانية.

وأضاف، أن الجامعة تقدم 12 برنامج جديد في التعليم المهني، كالطاقة الشمسية.

رؤية ورسالة وأهداف الجامعة

وشدد د. الوادية على أن الجامعة تصبو نحو الريادة والإبداع، لتكون فلسطينيةً المنشأ، وعالمية الابداع، وإنسانية الرسالة، وتقديم الخريجين الأكفاء للمجتمع المحلي.

كما تطمح جامعة الإسراء – وفق د. الوادية- أن تكون رائدة ومتميزة في العلم والمعرفة والبحث العلمي على المستوي الوطني والعربي والدولي لتساهم في التنمية والتقدم.

كما تسعى جامِعَةُ الإسراء إلى المشاركة في تنمية المجتمع، من خلال تشجيع البحث العلمي، وتقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية، تقلص الفجوة بين النظرية والتطبيق، من خلال أكاديميين أكفاء بخبرات متميزة، بما يساهِمُ في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، والمساهمة بفعاليّةٍ في بناء مستقبل وطنهم.

وتهدف لتعزيز منظومة القيم الأخلاقية والوطنية في المجتمع الفلسطيني، وتطوير البرامج الأكاديمية بشكلٍ مستمرٍّ بما يُراعي معاييرَ الجودَةِ العالمّية، وتنمَيةُ البحث العلمي عالي الجودة؛ للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع، وتدعيم الشراكة الأكاديمية مع الجامعات المحليّة والإقليمية والعالمية، من خلال الانضمام لاتحادات الجامعات العربّية والعالمّية، وتعزيزُ الشراكة بين الجامعة والمؤسسات المختلفة؛ لتنمية المجتمع، وإعدادُ خريجينَ متميزينَ قادرينَ على تلبَيةِ احتياجاتِ سوق العمل .

وأعرب د. الوادية عن شكره لوزير التربية والتعليم العالي محمود أبو مويس الذي يقف مسانداً للجامعة، بجهود كل من الدكتور عدنان الحجار رئيس الجامعة، و الدكتور إبراهيم الحساينة رئيس مجلس إدارة الجامعة.

وأعرب د. الوادية، عن أمله أن تحصل الجامعة على اعتمادات جديدة في تخصصات عديدة كالطب والهندسة والصيدلة، بالإضافة لبرامج الدراسات العليا، لاستكمال أداء الرسالة السامية، مشدداً على أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التميز والابداع.

جدير بالذكر، أن جامعة الإسراء احتفلت مؤخراً، بحصولها على شهادة الجودة العالمية 2015 / ISO 9001.