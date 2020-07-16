قرار بإعادة المباراة النهائية بين شباب رفح وغزة الرياضي

أتخذ اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس 16/7/2020، قراراً بإعادة لقاء نهائي كأس فلسطين، بين فريقي شباب رفح وغزة الرياضي.

وكان فريق الرياضي استأنف على قرار اتحاد الكرة، باعتباره خاسرًا بثلاثية إداريا أمام شباب رفح، مؤكدا أن انسحابه من المباراة جاء بعد دخول الجماهير للمدرجات، بأعداد كبيرة، خلال المباراة التي جرت أواخر الشهر الماضي، معتبرا تلك الأحداث خرقا للاتفاق والبروتوكول الخاص بالمباراة، والبروتوكول الصحي المتفق عليه بين جميع الأطراف.

وقررت لجنة الاستئناف قبول القضية شكلًا ومضمونًا من لائحة تعليمات الانضباط والاستئناف، وإعادة المباراة كاملة.



