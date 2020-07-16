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الاحتلال يهدم منزلين في " لصيفر" جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 12:34 - 16 يوليو 2020
هدم منزل هدم منزل
تقارير
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هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 16/7/2020، منزلين في منطقة لـصيفر جنوب محافظة الخليل.

وقال راتب الجبور منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل أن آليات الاحتلال هدمت منزلين في منطقة "لصيفر" جنوب شرق مدينة يطا، يعودان للمواطنين: محمود خليل أبو قبيطة، ونجله إسماعيل محمود أبو قبيطة، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف الجبور، أن هذه المنازل تأوي ما يزيد عن عشرة أفراد، ويمتلك أصحابها كافة الأوراق الثبوتيه التي تؤكد ملكيتهم لتلك الأراضي، القريبة من مستوطنة "بيت يتير" المقامة على أراضي المواطنين، في تلك المنطقة.

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