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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وادي الفارعة مغلق لـ24 ساعة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:33 - 16 يوليو 2020
استمرار الاغلاق في الخليل مع الالتزام بكافة اجراءات السلامة االعامة (5) استمرار الاغلاق في الخليل مع الالتزام بكافة اجراءات السلامة االعامة (5)
تقارير
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أصدر يونس العاصي محافظ طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الخميس 16/7/2020، قرارا بإغلاق وادي الفارعة، ومنع التجول فيه لمدة 24 ساعة، وإغلاق المنطقة الشرقية الواقعة بين طوباس، وتياسير، لفتح المجال أمام طواقم الطب الوقائي من تتبع الخارطة الوبائية للمصابين.

القرار شمل أيضا، إغلاق مسجد السلام في طوباس، حتى صباح الأحد القادم، وإغلاق أماكن عمل المصابين؛ لإجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين، وتعقيمها، ومنع إقامة حفلات التوجيهي، والأعراس منعا باتا.

وأكد القرار منع الحركة والتنقل في جميع أنحاء المحافظة، وقراها، ومخيم الفارعة، اعتبارا من الثامنة من مساء اليوم، وحتى السادسة من صباح يوم الأحد، باستثناء المخابز والصيدليات.

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