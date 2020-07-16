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الأول من نوعه: قرار ملكي سعودي بشأن بعض الجامعات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:10 - 16 يوليو 2020
الملك سلمان الملك سلمان
تقارير
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أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قراراً ملكياً يعد الأول من نوعه باستقلال 3 جامعات حكومية وفق نظام الجامعات الجديد، وذلك في إطار تمكين وتطوير التعليم الأكاديمي.

وأوضح وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، عبر حسابه على "تويتر": "صدور الأمر الكريم على مسار استقلال ثلاث جامعات: الملك سعود، الملك عبد العزيز، الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق رؤية ولي العهد في التمكين والتميز والجودة والتطوير".

وهنأ الوزير السعودي منسوبي الجامعات الثلاث على صدور الأمر السامي، الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة لتطوير تَحولي لمسيرة التعليم الجامعي.

وجامعة الملك سعود تأسست في الرياض عام 1958، وتضمن 21 كلية لمختلف التخصصات، فيما تقع جامعتا الملك عبد العزيز، والإمام عبد الرحمن بن فيصل في مدينتي جدة والدمام، أكبر مدينتين في المملكة بعد العاصمة الرياض.

والجامعات السعودية لا تتمتع بالاستقلال الإداري، بينما تتمتع باستقلال مالي يكفل لها صدور ميزانيات مستقلة باسمها تحتوي على بنودها وبرامجها ومشروعاتها، ويرتبط مديرو الجامعات إداريا بوزير التعليم، وسيمنح الاستقلال الإداري الجامعة مرونة في بحث خططها وتبنيها ومراجعتها وتحديثها.

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