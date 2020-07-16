كورونا: أرقام قياسية في الأميركيتين وجنوب أفريقيا

في الوقت الذي لم تسجل الصين سوى إصابة واحدة بفيروس كورونا الجديد، يبدو أن جنوب أفريقيا في طريقها للتحول إلى بؤرة جديد لوباء كوفيد-19 بعد أن تجاوزت الإصابات فيها 300 ألف إصابة، فيما تواصل الولايات المتحدة تسجيل أرقام قياسية بالإصابات الجديدة.

تفصيلا، أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، أنها سجلت إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في نهاية يوم 15 يوليو انخفاضا من 6 حالات في اليوم السابق، مشيرة إلى أن الإصابة الجديدة حدثت لمسافر قادم من الخارج.

وبينما لم يتم تسجيل أي حالات جديدة في العاصمة بكين لليوم العاشر على التوالي، كانت كل الحالات الجديدة الست في اليوم السابق حالات وافدة أيضا، بحسب رويترز.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بـفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 83,612 حالة إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4,634 حالة وفاة دون تغيير.

وفي قارة أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن عدد إصابات فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، تجاوزت حاجز 300 ألف إصابة.

وبهذا العدد من الإصابات، أصبحت جنوب أفريقيا أكثر دول أفريقيا إصابة بالمرض، ومن بين العشر الكبرى عالميا من حيث الإصابات.