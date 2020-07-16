أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم 16 يوليو/تموز، أربعة أسرى من الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

والأسرى هم:

من مدينة القدس/

◼️الأسير إياد وليد احمد المهلوس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة..

◼️والأسير باسم محمد عبد الرحمن جابر (45 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا..

◼️والأسير علي فهمي إبراهيم دعنا (45 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا؛ وهم معتقلون منذ عام 2003، وأمضوا 17 عامًا في السجون.

ومن رام الله/

◼️الأسير رامز تركي عبيد ريماوي (38 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.