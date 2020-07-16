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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:16 - 16 يوليو 2020
سجن النقب سجن النقب
تقارير
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يدخل اليوم 16 يوليو/تموز، أربعة أسرى من الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

والأسرى هم:

من مدينة القدس/

◼️الأسير إياد وليد احمد المهلوس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة..

◼️والأسير باسم محمد عبد الرحمن جابر (45 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا..

◼️والأسير علي فهمي إبراهيم دعنا (45 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا؛ وهم معتقلون منذ عام 2003، وأمضوا 17 عامًا في السجون.

ومن رام الله/

️الأسير رامز تركي عبيد ريماوي (38 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

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