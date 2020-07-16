الديك:ننتظر رداً من الجانب المصري بعد تعثر جهود عودة العالقين في الخارج لغزة

أعلن مستشار وزير الخارجية احمد الديك اليوم الخميس 16/7/2020 ، ان مسار عودة العالقين من ابناء شعبنا في الخارج الى غزة ما زال متعثرا ، مشيراً الى الجانب الفلسطيني مازال في انتظار رد رسمي من مصر وسط استمرار للجهود والتنسيق .

وأكد الديك خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" تعليق تسجيل عودة ومغادرة المواطنين من والى فلسطين باستثناء التسجيل للراغبين مغادرة الوطن في الرحلة المتوجهة الى شيكاغو في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مشيرا الى توقف تسجيل القادمين من الولايات المتحدة الامريكية منذ منتصف الليلة الماضية.

وبين انه سيتم اليوم وصول 302 مواطنا من الاردن وانه يجري التنسيق لعودة دفعات اخرى من المواطنين خلال الفترة المقبلة على متن 9 رحلات قادمة من مصر والامارات وقطر ومسقط وفرانكفورت وامريكا فيما ستغادر 4 دفعات من ابناء شعبنا ممن لديهم ارتباطات اسرية ومهنية ودراسية على متن الطائرات العائدة الى تلك الدول .