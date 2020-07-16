في يوم واحد: 1758 إصابة بكورونا في "إسرائيل"

سجلت ما تسمى بوزارة الصحة "الإسرائيلية" صباح اليوم الخميس 16/7/2020، معدل قياسي 1756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأخيرة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 376 وفاة.

وبحسب وزارة الصحة، فقد سجلت معدل إصابات قياسي، حين شخصت 1758 إصابة خلال 24 ساعة وهو أعلى معدل يسجل هذا الأسبوع، علما أنه في يوم الإثنين شخصت 1719 إصابة.

ومع تسجيل معدل إصابات قياسية، فقد بلغت حصيلة الإصابات النشطة في 23926 إصابة، غالبيتها وصفت بالطفيفة وتخضع للرعاية الطبية في الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس منذ الإعلان عن انتشار في إسرائيل في آذار/مارس الماضي، نحو 45 ألفا، حيث تعافى من الفيروس 20179 مصابا، فيما يبلغ معدل العدوى والإصابة اليومية نحو 4%، بينما تظهر النتائج بأن حصيلة الفيروس تتضاعف كل 16 يوما.

ويرقد في مستشفيات الاحتلال المئات من المصابين بالفيروس غالبيتهم بحالة متوسطة، فيما وصفت حالة 198 مصابا بالخطيرة جدا، وأيضا 57 مصابا حالتهم حرجة تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، إذ يلاحظ الارتفاع المستمر بالحالات الخطيرة جدا.

وفي ظل الارتفاع المتواصل وتسجيل معدلات قياسية بالإصابات بالفيروس، كثفت وزارة الصحة وعيادات صناديق المرضى من فحوصات اكتشاف كورونا، وأجري خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 24892 فحصا، إذ أظهرت النتائج بأن 7% منها موجبة.

وتتسع دائرة البلدات والتجمعات السكنية التي تعتبر مناطق خطيرة لانتشار الفيروس وبؤر للوباء، ولعل أبرز هذه البلدات: كفر قرع، وقلنسوة، واللد، والرملة، وكسيفة، وتل أبيب، ويافا، وبني براك، وكريات ملاخي، وبيتار عيليت، ويفنئيل، وغان يفنه، والقدس، وغفعات زئيف، وبيت شيمش، وغفعات شموئيل.

ووسط تسجيل معدل إصابات قياسية رغم تعليق العديد من التسهيلات وفرض تقييدات وتحرير غرامات مالية لمن يخالف تعليمات الوقاية، يتواصل السجال داخل الحكومة والجهات الإسرائيلية المسؤولة بشأن الدعوات من قبل بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير الصحة، يولي إدلشتاين، لفرض الإغلاق الشامل كإجراء وقائي للحد من كورونا، حيث سيدرج الموضع للتباحث على جدول أعمال جلسة الحكومة في الأسبوع المقبل.

وحذر إدلشتاين من إمكانية فرض الإغلاق الشامل بحال واصلت الإصابات تسجيل معدلات قياسية، لافتا إلى أنه في حال سجل معدل 2000 إصابة يوميا فلن يكون هناك أي خيار إلا من فرض الإغلاق، مبينا أن الاحتلال

بحاجة لمعجزة لتفادي وتجنب الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.