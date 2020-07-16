خشية محاكمتهم بمحكمة الجنايات..الاحتلال يُعد قائمة سرية لعدد من قادته

أكدت صحيفة هآرتس اليوم الخميس16/7/2020، ان الاحتلال "الاسرائيلي" يعد قائمة سرية من 200 حتى 300 شخص من اصحاب المناصب العليا الجيش والاجهزة الأمنية من الممكن أن يصدر بحقهم أوامر اعتقال في حال وافقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على فتح تحقيق ضدهم بتهم ارتكاب جرائم حرب .

وقالت الصحيفة أنهم في "إسرائيل" يحرصون على الحفاظ على السرية حيال تجهيز القائمة، خشية ان الكشف عنها يمكن ان يعرض الشخصيات التي تتضمنها للخطر من منطلق ان المحكمة يمكن ان ترى بذلك اعترافا من قبل دولة الاحتلال على مسؤوليتهم في الأحداث التي يتم التحقيق بها.

واوضحت الصحيفة ان "اسرائيل" ستدرس الطلب من الشخصيات ضمن القائمة الامتناع تماما عن السفر إلى الخارج حال قامت المحكمة الدولية بفتح إجراءات رسمية بالموضوع ، وحتى لا بتعرضوا لعمليات اعتقال أو محاكمة.