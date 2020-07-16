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موقف محرج لوزيرة فرنسية ..!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:36 - 16 يوليو 2020
وزيرة فرنسية.JPG وزيرة فرنسية.JPG
تقارير
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تمكنت كاميرات المصورين في فرنسا من تصوير موقف محرج لوزيرة الصناعة الفرنسية في الحكومة الجديدة خلال مشاركتها في العيد الوطني بميدان كونكورد بمشاركة الرئيس الفرنسي ماكرون .

الموقف المحرج الذي تعرضت له الوزيرة كان لحظة نزولها من السيارة ، حيث بدت مذعورة ومرتبكة بعد نزولها من السيارة التي أقلتها إلى المكان، لتهم راكضة خلف السيارة، بسبب نسيانها للقناع الطبي.

واتجهت بعدها إلى مرافقها الخاص في حالة من الذعر وفقا للمقطع المصور الذي نشره موقع  BFMTV وواضعة كلتا يديها على أنفها وفمها، مشيرة إلى أنها قد نسيت كمامتها في السيارة ، لتقرتب منها في وقت لاحق سيدة من بين المتواجدين، مقدمة لها قناعا لترتديه.

ويشار بأن الرئيس الفرنسي كان قد صرح، في وقت سابق، بأن بلاده ستفرض، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على الناس وضع كمامات في المتاجر وغيرها من الأماكن العامة المغلقة، وذلك لوقف تفش جديد لوباء "كوفيد-19".

 

 

 

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