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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر الذهب اليوم في فلسطين 16/7/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:30 - 16 يوليو 2020
سعر الذهب اليوم في فلسطين 16/7/2020 سعر الذهب اليوم في فلسطين 16/7/2020
تقارير
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يطرأ على سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 16/7/2020، انخفاض طفيف على جميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

وتقدم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

ويحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم باهتمام كبير بين المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين والمستثمرين، كونه مرتبط بالاقتصاد العالمي.

وقد تدهور اقتصاد الكثير من الدول خلال الآونة الأخيرة بسبب تفشي "فيروس كورونا"، إلا أن الذهب يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدولار الأمريكي

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 199.73 شيكل $58.28

سعر الذهب عيار 22   183.09 شيكل $53.43

اسعار الذهب عيار 21 174.77 شيكل $51.00

اسعار الذهب عيار 18 149.80 شيكل $43.71

سعر الذهب عيار 14   116.51 شيكل $34.00

سعر الذهب عيار 12   99.86 شيكل  $29.14

اسعار أوقية الذهب      6,212 شيكل  $1,813

اسعار جنيه الذهب      1,398 شيكل  $407.99

اسعار كيلو الذهب      199,730 شيكل       $58,283

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

15 يوليو       199.70       174.74       149.77       116.49       99.85

14 يوليو       200.34       175.30       150.26       116.87       100.17

13 يوليو       199.25       174.35       149.44       116.23       99.63

12 يوليو       200.03       175.03       150.03       116.69       100.02

11 يوليو       200.04       175.04       150.03       116.69       100.02

10 يوليو       200.09       175.08       150.07       116.72       100.05

9 يوليو 200.13       175.11       150.10       116.74       100.06

8 يوليو 200.80       175.71       150.60       117.14       100.40

7 يوليو 198.96       174.09       149.22       116.06       99.48

6 يوليو 198.49       173.69       148.87       115.79       99.25

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