حل جماعة الإخوان في الأردن بقرار حاسم

أصدرت محكمة التمييز الأردنية أمس الأربعاء 16/7/2020، قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين ، واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.

قرار حاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

وبموجب الحكم الأخير فإن جمعية الإخوان المسلمين التي تم ترخيصها في 2015، ليست خلفاً قانونياً لجماعة الإخوان المسلمين.

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين فرع الأردن تأسست عام 1945، بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر.