مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة تركية

قُتل سبعة من أفراد الأمن التركي، في تحطم طائرة استطلاع في إقليم فان في شرق تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو في بيان: "فرقنا أبلغتنا أننا فقدنا سبعة أبطال".

وأكد صويلو أن الطيارين كانا من بين الأشخاص السبعة الذين لقوا مصرعهم في الحادث.

وأضاف وزير الداخلية التركي أن الطائرة كانت على ارتفاع 2200 متر (7218 قدم) وهوت على جبل أرتوس.

ولم يشر وزير الداخلية التركي إلى أسباب التحطم، أو وجود خسائر أخرى في الأرواح أو وجود إصابات، وفقا لوكالة "الأناضول".

أقلعت الطائرة من مطار فان فيريت ميلين في الساعة (6.35 بالتوقيت المحلي، 15.35 بتوقيت غرينتش).

وتابع الوزير التركي أن الطائرة يعود تصنيعها لعام 2015، وتقوم بمهام الاستطلاع والمراقبة في مقاطعتي فان وهكاري منذ يوم الاثنين الماضي.

وأوضح أن الطيارين اتصلا بالبرج للمرة الأخيرة، عندما كانا حول منطقة باسكال في الساعة (10.32 مساء بالتوقيت المحلي، 19.32 بتوقيت غرينتش).

وكشف وزير الداخلية التركي أنه فى حوالى الساعة (10.45 بالتوقيت المحلي، 19.45 بتوقيت غرينتش) اختفت الطائرة عن الرادار وتوقفت الاتصالات تماما.

ووصل صويلو، في وقت لاحق، إلى المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة.