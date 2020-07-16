"تويتر" يتعرض لخرق أمني كبير

تعرض موقع "تويتر" لخرق أمني كبير ، خاصة بعد تعرض عدد كبير من حسابات المشاهير والسياسيين الكبار في الولايات المتحدة للقرصنة.

موقع تويتر توقف بعد عملية القرصنة الكبيرة التي تعرض لها أغلب الحسابات الموثقة من التغريد أو طلب منها تغيير الرقم السري لحين حل مشكلة الاختراق ، موضحاً "نحن ندرك وقوع حادث أمني يؤثر على حسابات على منصتنا.

وأضاف، "أنهم يحققون في الأمر وأنهم سوف يتخذوا الخطوات اللازمة لإصلاح ما حدث للمنصة".

جاك دورسي مؤسس تويتر وهو أحد الذين اخترقت حساباتهم، قال "يوم صعب علينا في تويتر.. لدينا شعور سيء ونشخص الوضع حاليا.. سنشارك بنتائج التحقيقات فور اكتمالها".

وعن أبرز الشخصيات التي تم اختراق حساباتها، هم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والملياردير الأمريكي الديمقراطي مايك بلومبرغ، ومغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست.