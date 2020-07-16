الاحتلال يعتقل القيادي في الجهاد جمعة تايه بعد 3 شهور من تحرره

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 16/7/2020، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جمعة عبد الله خليل تايه، من بلدة كفر نعمة قضاء مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

جدير بالذكر، أن القيادي تايه (50 عاماً) تحرر من سجون الاحتلال منذ 3 شهور ، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال ثمانية عشر عاماً ونصف.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال تايه بتاريخ 24/10/2001؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي ثمانية عشر عاماً ونصف، بحجة الانتماء والعضوية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري والمشاركة في عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر، أن الأسير المحرر جمعة التايه ولد بتاريخ 13/12/1970م؛ وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء وهما (أسامة ونصر الله)، وتنقل بين عدة سجون خلال مدة اعتقاله الطويلة، وكان أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وأحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلي، علماً أنه سبق وأن أمضى ما يزيد عن سبع سنوات خلال اعتقالات سابقة، وقد توفيت والدته في العام 2008م، وكان ممنوعاً من الزيارة بحجة المنع الأمني.

والأسير التايه كاتب مميز وقد صدر له عدة مؤلفات ودراسات منها "إن إبراهيم كان أمة" وهو الإصدار الأول لمؤسسة مهجة القدس في سلسلة فكر وأدب السجون وكذلك "الجهاد.. مشروع ومنهج ورسالة"، و"التربية من خلال المواجهة"، و"أوجاع البوسطة" و"خطب منبرية".