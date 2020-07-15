صور انقاذ فيل بعد أن سقط في حفرة بشكل غريب

تمكنت فرق الانقاذ شمال الهند من انقاذ فيل ضخم بعد سقوطه في حفرة رأسًا على عقب وبشكل غريب مما أفقده القدرة على النهوض والوقوف داخل الحفرة.

وسقط الفيل الضخم رأسًا على عقب واستمر داخل الحفرة ملقى على ظهره دون أن يتحرك ساكنًا حتى تمكنت فرق الانقاذ من اخراجه.

ووفقًا للفريق الذي قام بإنقاذ الفيل فإن السبب في عدم قدرة الفيل على النهوض بعد السقوط هو وزنه الكبير واستقرار جسمه داخل الحفرة من جهة الظهر، بحسب "الديلي ميل" البريطانية.

وسقط الفيل داخل أخدود الحفرة (الخندق) في ولاية البنغال الغربية، شمالي الهند، وعجز عن النهوض.

انقاذ فيل بعد أن سقط في حفرة بشكل غريب

ولحسن الحظ، كان السكان المحليون بالإضافة إلى فرق الإنقاذ، جاهزون لتقديم المساعدة والدعم لإيقاف الفيل الضخم على قدميه مجددا.

وتظهر المشاهد، التي التقطها سكان المنطقة، الفيل الحزين مستلقيا على ظهره رافعا أقدامه للأعلى، ملوحا بأنيابه بطريقة "مضطربة".

استخدم السكان وفرق الإنقاذ الحبال والعصي للمساعدة في دفع الحيوان الضخم ومساعدته في عملية النهوض، ليتمكن الفيل من الوقوف أخيرا على قدميه مع هتافات الحشود السعيدة.



