كيف اتخلص من الشخير؟ اليك 6 طرق مفيدة

يحاول الملايين من الناس معرفة طريقة التخلص من الشخير لا سيما وأن أكثر من نصف الأصحاء عانون من الشخير.

ومن الصعب معرفة الطريقة التي يمكن فيها التخلص من الشخير لكن الكثير من الأبحاث السابقة كشفت أنه يمكن تقليل الشخير باتباع 6 طرق.

فيما أوضحت دراسات سابقة وفقًا لصحيفة ديل ميل البريطانية أن سبب الشخير هو توقف الشخص عن التنفس أثناء النوم، وهو ما قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.

لذلك سنقدم لكم في هذه المقالة طرق عدة للتقليل من الشخير أو إيقافه وهل على النحو التالي:

1- النوم على أحد الجانبين لمنع اللسان من أن يسبب انسدادا في الحلق مثلما يحدث عند النوم على الظهر.

2- فقدان الوزن يمكن أن يساعد على إيقاف الشخير.

3- التقليل من شرب الكحوليات، لأن شربها حتى قبل أربع أو خمس ساعات من النوم يمكن أن يجعل الشخير أسوأ بكثير من المعتاد

كيف اتخلص من الشخير

3- يمكن لنقص النوم أن يلعب دورا كبيرا في زيادة الشخير، لذلك يجب الحصول على القدر الكافي من النوم.

4- فتح ممرات الأنف عبر حمام ساخن أو بعض العلاجات يمكن أن يساعد على التقليل من الشخير خلال النوم.

5- تغيير الوسائد يمكنه أيضا أن يساعد على تقليل المواد المسببة للحساسية والغبار الموجود في غرفة النوم والتي هي عوامل مساهمة في الشخير.

6- مياه الشرب يمكن أن توقف إفرازات الأنف وتجعل اللهاة لينة مما يضمن المساعدة على وقف الشخير.