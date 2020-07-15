الافراج عن الاسيرة ابتسام شرف بثلاثة شروط

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن الأسيرة ابتسام شرف البالغة من العمر 50 عامًا بشروط محددة.

وأوضح مركز وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسيرة ابتسام بعد اعتقال دام نحو 23 يومًا متواصلة.

الأسيرة ابتسام شرف

وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال وضعت ثلاثة شروط للإفراج عن ابتسام وهم:

دفع غرامة بقيمة 5000 شيكل

كفالة طرف ثالث بقيمة 10 آلاف شيكل

حبس منزلي لمدة 8 أيام

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ابتسام بتاريخ 23-6-2020 بعد اقتحام منزلها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان.

وتعاني ابتسام من أمراض مزمنة.