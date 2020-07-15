أثيوبيا ترد على مصر بشأن ملء سد النهضة بمياه النيل

بعد ساعات على مطالبة الجمهورية المصرية، لدولة أثيوبيا حول توضيح بشأن بدء ملء سد النهضة بمياه النيل أم لا فقد رد التلفزيون الأثيوبي رسميًا على ذلك.

وجاء رد التلفزيون الأثيوبي على المطالبة المصرية والاحتجاج السوداني بالاعتذار رسميًا لسوء التفسير واللغط الذي أثير بعد نشر تقريرٍ حول بدء عملية ملء السد.

حيث أصدرت الخارجة المصرية بيانًا عاجلًا طالبت بإيضاح رسمي حول بدء ملء سد النهضة بمياه النيل.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ قال: "إن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر".

وأضاف: "مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع".

وكان وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي نفى ما نسب إليه بشأن إعلان بلاده البدء في ملء سد النهضة، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية

وأوضح بيكيلي بقوله "الصور عكست الأمطار الغزيرة التي كان تدفقها أكبر مما هو معتاد".

وتتناقض هذه التصريحات مع تصريحات أدلى بها الوزير الإثيوبي لهيئة الإذاعة الإثيوبية ونقلتها إذاعة فانا الإثيوبية، بأن بلاده بدأت في ملء السد.

وكانت الإذاعة قد نقلت عن الوزير تأكيد أن بناء السد وملئه يسيران جنبا إلى جنب.

ملء سد النهضة الأثيوبي

وأشار بيكيلي إلى أن الصور التي نقلتها الأقمار الصناعية بشأن بدء ملء سد النهضة صحيحة بصورة كاملة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من ملء السد ستبدأ في تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه.

ولكن في المقابل، قالت وزارة الري السودانية إن منسوب النيل الأزرق تراجع بصورة كبيرة بمعدل 90 مليون متر مكعب، وهو ما يعني أن إثيوبيا أغلقت بوابات سد النهضة.

وشددت وزارة الري السودانية على رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.