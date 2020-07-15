أبو مرزوق: الاحتلال قد يشن حربًا على قطاع غزة

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، أن طبيعة الاحتلال الإسرائيلي الغدر وقد يشن أي عدوان على قطاع غزة بأي وقت كان.

وقال أبو مرزوق في تصريحات متلفزة مساء اليوم: "من الممكن للاحتلال الإسرائيلي أن يفرّغ الخلافات الداخلية لديه في عدوان خارجي".

وأوضح أن الحرب على قطاع غزة عام 2014 كانت الأطول في تاريخ الصراع مع الاحتلال وأراد الاحتلال منها تحييد حماس والمقاومة من المشهد إلا أنه فشل في ذلك لأن حماس والمقاومة أثبتتا حضورهما اقليميًا.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانه باستهداف المدنيين لأنه لم يكن يعرف شيئا عن المواقع العسكرية للمقاومة، التي أبدعت رغم الظروف الصعبة سياسياً ولوجستيا، لافتًا إلى أن بعض الدول العربية حمّلنا مسؤولية الحرب واتهمنا مشددًا على أن ذلك الأمر غير صحيح.

وبين أن وساطات عدة تدخلت لوقف الحرب على قطاع غزة ولا سيما وزير الخارجية الأميركية آنذاك جون كيري أيضًا مبعوث السلام يوهانس باور حضر من "تل أبيب" للقاهرة برفقة السفير النرويجي حاملاً رسالة من نتنياهو.

وذكر بأن المبعوث النرويجي أكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعد العدة لهجوم بري واسع إذا لم تتوقف الحرب لافتًا إلى أنه رد عليه بالقول: "إننا ننتظر المعركة البرية".