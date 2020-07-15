تدهور الحالة الصحية للصحفي الأسير مجاهد السعدي

أكد التجمع الإعلامي الفلسطيني أن الزميل الصحفي المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي مجاهد السعدي، يعاني ظروفا صحية صعبة، مطالباً بتدخل الجهات المعنية للإفراج عنه.

وأوضح التجمع أنه وفق ما أفاد به شقيق الأسير السعدي مساء اليوم الأربعاء، فإن الزميل "مجاهد" من مخيم جنين والمعتقل منذ تاريخ (24/6/2020)، يعاني ظروفا صحية صعبة جراء تعرضه للتحقيق القاسي، من قبل مخابرات الاحتلال، وقد أصدرت محكمة "إسرائيلية" بحقه قبل نحو أسبوع حكمًا بتثبيت الاعتقال الإداري بحقه لمدة 4 أشهر إداريا.

مجاهد السعدي

واستنكر التجمع الإعلامي تواصل الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الصحفيين الفلسطينيين، وطالب المؤسسات التي تعنى بحقوق الصحفيين التدخل لدى الاحتلال للإفراج عن الصحفي المريض مجاهد السعدي وكافة الصحفيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية والذين وصل عددهم إلى سبعة عشر صحفياً.