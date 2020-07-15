أعلنت مستشفى درويش نزال الحكومي في الضفة المحتلة، عن وفاة طفل تعرض للضرب في قلقيلية وظهرت عليه أعراض العنف الشديدة.

وذكرت المستشفى أن الطفل يبلغ من العمر (10 سنوات) وصل إلى مقر المستشفى وعليه اعراض عنف بالغة الخطورة حيث أعلن عن وفاته.

وفتحت شرطة قلقيلية والنيابة العامة تحقيقًا لمعرفة ظروف وفاة الطفل، وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: انه وبناء على إشارة وصلت إلى الشرطة حول وصول طفل متوفي لمستشفى وكالة الغوث في قلقيلية وعليه آثار ضرب".

وأضاف: "على الفور تحركت قوة من مباحث العامة في شرطة محافظة قلقيلية وحماية الأسرة والأحداث وقسم التحقيقات إلى المشفى".