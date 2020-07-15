اعلان مهم حول تسجيل اسماء العالقين في امريكا من الفلسطينيين

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء اليوم بيانًا مهمًا حول تسجيل اسماء العالقين في أمريكا من الفلسطينيين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تسجيل أسماء العالقين في الولايات المتحدة الأميركية الراغبين في العودة الى ارض الوطن ينتهي عند منتصف هذه الليلة بتوقيت القدس.

وأكدت أن تسجيل العالقين في الوطن الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية على رحلة 27/7/2020 المتجهة الى شيكاغو، ينتهي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الخميس.

اسماء العالقين المسافرين إلى الامارات

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أنه تم مساء اليوم التوقف عن تسجيل أسماء العالقين الراغبين في السفر إلى الامارات العربية المتحدة على رحلة يوم 23/7/2020.

تم تم التوقف عن تسجيل اسماء العالقين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية على رحلة 20/7/2020 المتجهة الى نيويورك.