يتساءل مئات الآلاف من الأردنيين عن موعد فتح المطارات في الاردن بعدما سجلت المملكة اصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت المملكة الأردنية قررت فتح المطارات في البلاد بداية أغسطس/ آب المقبل إلا أن الاصابة بفيروس كورونا دفعت المملكة للتأكيد على عدم امكانية فتح المطارات في الوقت الذي حدد سابقًا.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال مجد العضايلة استبعد فتح المطارات مطلع الشهر القادم "لأن المسألة تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات، بالتنسيق مع الدول التي سيأتي منها الأردنيون".

وأكد العضايلة أن موضوع فتح المطارات بحاجة للمزيد من الدراسة.

موعد فتح المطارات في الأردن

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، أعلن في وقت سابق أن الحكومة تستعد لفتح المطارات للرحلات الدولية، بشكل محدود نهاية الشهر الحالي، لدول لا تزيد خطورة عن الأردن، في إشارة إلى الوضع الوبائي في هذه الدول بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال العضايلة، إنه بعد تسجيل الإصابة المحلية بفيروس كورونا، الثلاثاء، وبعد صفر إصابات محلية لثماني أيام متتالية، فإن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء تبقى كما هي دون تغيير.

وأضاف أن الحظر بعد منتصف الليل ما يزال مستمرا، وأن فترة الحجر (14 يوما) لم يطرأ عليها أي تعديل.

وعلقت المملكة الأردنية جميع الرحلات الجوية ابتداء من الثلاثاء 17 مارس/ آذار الماضي، حتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري، ضمن إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.