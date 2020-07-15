السودان تتهم أثيوبيا بإغلاق بوابات سد النهضة ومنسوب النيل يتراجع

اتهمت السودان اليوم الأربعاء، أثيوبيا بإغلاق بوابات سد النهضة ما أدى لتراجع منسوب نهر النيل بمعدل 90 مليون متر مكعب.

وأكدت السودان على رفضها للإجراءات أحادية الجانب من قبل أثيوبيا قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

يذكر أن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي أعلن اليوم الأربعاء، بدء ملء خزان سد النهضة.

تأتي هذه الخطوة عقب يومين من فشل المحادثات مع مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وأوضح وزير الري الإثيوبي أن عملية التخزين الأولى تقدر بـ4.9 مليار متر مكعب، موضحا أن عملية "بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي".