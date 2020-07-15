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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائية لمصاب وادي الفارعة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:52 - 15 يوليو 2020
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قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن 98 عينة اخذت حتى اللحظة، لمخالطي المصاب بـ"كورونا" الذي أعلن عنه اليوم، وهي قيد الفحص وستظهر نتيجتها في الساعات القادمة.

وأضاف العاصي في مؤتمر صحفي، أن المصاب الذي يسكن في وادي الفارعة، نُقلت إليه العدوى من شاب يحمل الفيروس، من قرية "قريوت"، أثناء تواجد الأخير في معرض لبيع السيارات.

وأوضح أنه فور ظهور النتيجة تم إغلاق شركة السيارات التي يعمل فيها المصاب، وتعقيم المحيط، إلى جانب تتبع الخارطة الوبائية للمخالطين"، مؤكدا أن كل المحلات على الشارع الرئيسي مغلقة لمدة 24 ساعة لحين اكتمال سحب عينات المخالطين.

ودها محافظ طوباسالعاصي، المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.

وأشار إلى أن عدد الحالات في طوباس منذ ظهور الفيروس في فلسطين، وصل لسبع حالات، تماثلت اثنتان منها للشفاء، فيما لا تزال خمسة نشطة.

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