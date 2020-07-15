نتائج البكالوريا أحرار في المغرب 2020 بالرقم الوطني ، وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب اليوم الأربعاء الموافق 15/7/2020، نتائج البكالوريا في المغرب أحرار، وذلك عبر موقعها الرسمي وهو وقع bac.men.gov.ma، في حين قدم قرابة 440.000 امتحان الدورية العادية في مختلف انحاء البلاد، كما سنتعرف وإياكم عن موعد صدور نتائج البكالوريا التي حددته الوزارة.

كما وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن نتائج البكالوريا احرار بالرقم الوطني ، عبر موقعها الثاني مسار taalim.ma ، ووسط هذه الأجواء ينتظر التلاميذ علامتهم النهائية بقلق وتوتر شديدين.

وفي هذه المقالة، سنتعرف وإياكم على خطوات البحث على مواقع الوزارة للحصول على نتائج البكالوريا، دون أي عناء وتكلف، شريطة ان يتبع خطوات عدة، سنتعرف عليها في هذه المقالة الرائعة، التي وفرتها لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تابع معنا.

وسنحدد أبرز خطوات البحث على نتائج البكالوريا أحرار 2020 بالرقم الوطني في المغرب، وهي خطوات بسيطة وسهلة التعريف، وذلك عبر الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الرسمي وهو (bac.men.gov.ma )، كما وضعنا روابط أخرى للاطلاع على نتائج البكالوريا.

ويترقب الطلاب نتائج اختباراتهم في البكالوريا 2020 بقلق وتوتر عالي، وهي حالة سائدة أيضًا على وجوه أولياء الأمور.

خطوات نتائج البكالوريا 2020 بالرقم الوطني :

1 الدخول على المواقع bac.men.gov.ma.

2 ادخال اسم المستخدم.

3 ادخال كلمة السر.

4 الضغط علي كلمة تسجيل الدخول.

5 الضغط علي كلمة عرض النتيجة.

وحول التسجيل بالرقم الوطني لقد وضعنا لكم رابط حلقة على اليوتويب يشرح ذلك ( شاهد ).

طريقة الاطلاع على نتائج البكالوريا في المغرب :

وحرصت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على توفير روابط موقع الوزارة للاطلاع على نتائج البكالوريا 2020 (اضغط هنا )، (اضغط هنا )، ( اضغط هنا ).

أولاً: الاطلاع على نتائج البكالوريا 2020 عبر الموقع bac.men.gov.ma :

وفي هذه الموقع يترتب على الزائر توفر رقم مسار بك واستعمله في الإطار المخصص، وبعدها قم بالضغط على “بحث” وسوف تظهر لك النتيجة.

ثانيًا: الاطلاع على نتائج البكالوريا 2020 عبر الموقع taalim.ma :

وفيه يترتب على الزائر أن يستعمل اسم المستعمل البريد الإلكتروني [email protected] والرقم السري المسلم من طرف إدارة المؤسسة لمن لم يقم بتغييره أو القن الجديد لمن قام بتغييره.

وبعده قم بتفعيل البريد الالكتروني، التي ستمكنكم من الحصول على نتائج البكالوريا مباشرة على Taalim.ma، وبعدها ستصلك رسالة فيها كود على الجيميل الذي دخلته، ثم تابع في المرحلة المولية حسب الحالة إما بالعربية أو بالفرنسية, يجب تحديد الوقت نسبة الى بلدك، اختر “Casablanca”.

وفي الخطوة الأخيرة ستظهر لك أخيرًا واجهة Taalim.ma

ملاحظة عند فتح الحساب لا تظهر النتائج في بعض المرات.

يشار إلى ان وزارة التربية التعليم أعلنت أن أكثر من 440.000 طالب في المغرب خضعوا لامتحان درجة البكالوريوس المنتظم.

وذكرت الوزارة في تقريرها، إلى أن هناك 441000 طالب يتقدمون لامتحان الدورة العادية ، وهم مقسمين إلى آلاف المراكز.

وأشارت إلى أن عدد المرشحين المجانين يتجاوز 121 ألف طالب ، ويتجاوز عدد المتقدمين من القطاع العام 318 ألفًا ، ويتجاوز عدد المتقدمين من القطاع الخاص 37 ألفًا.

سيتم نشر النتائج المفصلة للامتحانات في بوابة "ترشيحا" للمترشحين الأحرار (اضغط هنا ).

إليك رابط لتحميل البلاغ الإخباري (اضغط هنا).