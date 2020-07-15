تدهور الحالة الصحية للأسير أبو عاهور بعد اكتشاف اصابته بالسرطان

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، من تفاقم الحالة الصحية للأسير نضال أبو عاهور (46 عاما) من بيت لحم، والقابع فيما تسمى مستشفى (سجن الرملة)، حيث يعاني من فشل كلوي، وقد تبيّن مؤخرا أنه مصاب بمرض سرطان الكلى.

وقالت الهيئة، إن الأسير أبو عاهور لا يملك سوى كلية واحدة، ووضعه الصحي حرج، وقد تم التحقيق معه من قبل الشاباك رغم ما يعانيه من أمراض.

وأضافت أنه تم تقديم طلب من قبل محامية لمحكمة الاحتلال في سجن "عوفر" للمطالبة بالإفراج عنه بحكم وضعه الصحي الخطير، وتم رفض الطلب، وأنه تم تقديم طلب استئناف وستعقد جلسة بمحكمة بهذا الشأن غدا الخميس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير أبو عاهور بتاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي من منزله في بيت لحم ولا زال موقوفاً، وهو متزوج ولديه سبعة أبناء ومعتقل سابق لدى الاحتلال.