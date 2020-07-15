ما قصّة هاشتاق #القضاء_يسقط_التغيب المتداول في السعودية ؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منها منصة تويتر الرقمية، بهاشتاق القضاء يسقط التغيب، فيما أثار جدلاً واسعًا بين سكان المملكة العربية السعودية، لمعرفة حيثيات الهاشتاق، وسبب انتشاره بهذه السرعة، في حين غرد مئات الالاف من الناس والنشطاء والحسابات الموثوقة على هاشتاق القضاء يسقط التغيب، للتعبير عن رأيهم في هذه القضية التي أصبحت حديث لكل شخص في المملكة.

أصدرت المحكمة السعودية، أمس، قرارًا جديدًا حول اسقاط قضية التغيب عن الاسرة بحكم ان استقلال المرأة العالقة البالغة بمنزل مستقل واعتبرته بانه ليس جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين الناس.

صحيفة الشرق الأوسط، نقلت أن قرار المحكمة حول قضية التغيب، جاء ليؤكد على احقية استقلال المرأة العالقة البالغة في منزل مستقل.

وسرعان ما انهالت التعليقات والتغريدات على المنصات الرقيمة على هاشتاق القضاء يسقط التغيب، ومنهم من يدعم قضايا النساء في السعودية، في حين اعتبر الاخر أن القرار يعطي المرأة حكم التمرد على حساب العائلة.

المحامي عبد الرحمن اللاحم ، علق على حكم اسقاط التغييب عن المرأة، بأنه تاريخي، ويمكن ان يضع نهاية للكثير من قضايا النساء في المحاكم السعودية.

غير صحيح أن #القضاء_يسقط_التغيب

كل مافي الأمر أن القضاء نظر في قضية معينة وحكم فيها حكماً ابتدائياً خاضع للاستئناف ولم يكتسب الحكم القطعية بعد .. القضية لا نعلم وقائعها ولا ظروفها ويتضح من تسبيب الحكم أن المدعي العام قد صور الدعوى على غير حقيقتها مما جعل فضيلة ناظر الدعوى = — المحامي سعد الرصيِّص (@alrosais_lawyer) July 15, 2020

ووجهة اللاحم، شكر للسيدة التي دافعت عن حقها ووقفت في وجه بلاغات التغيب، وانه بعد صدور الحكم القضائي ، يصبح للمرأة السعودية الحق في ان تستقل بحياتها الشخصية،

وتصدر هاشتاق القضاء يسقط التغيب ، قائمة الأكثر تداولاً على منصة تويتر الرقيمة خلال الساعات الأخيرة، وسط تغريدات مستمرة بشأن صدور القرار.

أبرز ردود الافعال على هاشتاق القضاء يسقط التغيب :

هشام الرويلي كتب على هاشتاق القضاء يسقط التغيب: "والله أني ما دريت إن الزمان .. موّلي !! لين شفت (العارية) تضحك على المستترة".

الناشط السعودي احمد عجب، علق على قرار التغيب للمرأة بأنه لايزال التغيب قائماً للآتي : "الحكم ابتدائي قابل للاستئناف، التسبيب لم يتضمن سنداً شرعياً أو نظامياً، حتى لو تأيد الحكم يظل أثره فردياً لا يعمم، عبارة(رد الدعوى) لا تناسب الحكم موضوعاً، لشريعة ونظام الحماية تدعمان الولي"، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته.

#القضاء_يسقط_التغيب



التغيب بمعنى الاستقلاليه ع ما اعتقد ولكن بنظري يشترط ان تكون قادرة ع ايجاد مسكن اما ملك او ايجار خاص بها مع استقلال مالي بوظيفه او راس مال بحساب جاري يوفر لها حياة كريمه



اذا ترك الامر بدون ضوابط ستصبح فوضى وتختلط الامور فيها — ???????? عبدالله سعود بن صنيتان???????? (@1223_abdullah) July 15, 2020

وانتقد الناشط عبد الله القحطاني المحامي عبد الرحمن اللاحم ، قائلاً إنه :"في كل قرر يظهر لك اصحاب سوء الظن والتي دائمًا تكون فيها ترعيب وازدراء لأي خبر في مصلحة المرأة !!".

اما المحامي سعد الرصيص كتب على هاشتاق القضاء يسقط التغيب :"كل ما في الأمر أن القضاء نظر في قضية معينة وحكم فيها حكماً ابتدائياً خاضع للاستئناف ولم يكتسب الحكم القطعية بعد .. القضية لا نعلم وقائعها ولا ظروفها ويتضح من تسبيب الحكم أن المدعي العام قد صور الدعوى على غير حقيقتها مما جعل فضيلة ناظر الدعوى".

"استقلال المرأة العاقله البالغة ليست جريمة تستحق التعزير" حكم تاريخي مجدداً في السعودية ????????????



محكمة سعودية تؤكد حق المرأة البالغة العاقلة الاستقلال بالسكن بعد ان كسبت "مريم العتيبي" قضية تغيب كانت بإدارة المحامي عبدالرحمن اللاحم. "العربية"

•@allahim

#القضاء_يسقط_التغيب pic.twitter.com/My4qTq2lvN — إنماء السعودية | Saudi inma (@inma_ksa) July 15, 2020

#القضاء_يسقط_التغيب



والله أني مادريت إن الزمان .. موّلي !!

لين شفت العاريه تضحك على المستتره pic.twitter.com/O73c3OPsuC — هـشام آلرويلي???? (@hesham_alrwaili) July 15, 2020

#اخرس_يااللاحم_الكذوب #القضاء_يسقط_التغيب



حدّثوني عن الخِنْجَر المسموم في ظهر الأُمّة، أُحدّثكم عن الليبراليين في بلاد الحرمين ..



اللهم أرنا فيهم يوما أسودا وأهلكهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم ولا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم ايه . — knight (@1x7fdLLX1drtHty) July 15, 2020

لايزال التغيب قائماً للآتي ؛

● الحكم إبتدائي قابل للإستئناف

● التسبيب لم يتضمن سنداً شرعياً أو نظامياً

● حتى لو تأيد الحكم يظل أثره فردياً لايعمم

● عبارة(رد الدعوى) لاتناسب الحكم موضوعاً

● الشريعة ونظام الحماية تدعمان الولي

● كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته#القضاء_يسقط_التغيب — أحمد عجب (@ajib2013) July 15, 2020