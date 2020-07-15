تردد قناة القاهرة والناس 2020 على نايل سات

تردد قناة القاهرة والناس على النايل سات 2020، حيث تعد قناة القاهرة والناس، من أهم القنوات المصرية وتقدم العديد من البرامج، والأفلام، والمسلسلات المميزة، حيث انطلقت في عام 2012م، وامتازت في البرامج التي تسبب ضجة في مصر وهي تابعة لرجل الأعمال طارق نور.

محتوى قناة القاهرة والناس

وتتميز بتقديم محتوى متنوع هادف ويتناسب مع العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري، وتشتهر قناة القاهرة والناس بالشفافية والمصداقية الكبيرة مما جذب لها شريحة كبيرة من المشاهدين.

كما تقدم قناة القاهرة والناس المحتوى بها بجودة HD بدون إنقطاع أو تشويش وتعمل على مدر الـ24 ساعة، كما تمتلك مجموعة كبيرة ومتميزة من الإعلاميين يُقدمون البرامج بأسلوب شيق.

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تستخدم قناة القاهرة والناس أفضل التقنيات الحديثة لكي تحافظ على مكانتها بين باقي القنوات في بث محتواها بجودة عالية.

برامج قناة القاهرة والناس

برنامج أسرار من تحت الكوبري.

برنامج المصري اليوم.

برنامج هشام وعمر.

برنامج العباقرة.

برنامج الأفوكاتو.

برنامج نشرة أخبار الفراخ.

برنامج القاهرة 360.

تردد قناة القاهرة والناس

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11765.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

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