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الصحة بغزة: اجرينا 124 عينة جديدة ولا إصابات بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:29 - 15 يوليو 2020
الصحة بغزة: اجرينا 124 عينة جديدة ولا إصابات بفيروس كورونا الصحة بغزة: اجرينا 124 عينة جديدة ولا إصابات بفيروس كورونا
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، أنها اجرت 124 عينات جديدة للتأكد من خلو الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أنه لا إصابات جديدة.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي حول مرض (كوفيد-19)، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 13,326 عينة، منها 13,254 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.

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وبيّنت ان عدد الحالات التي شفيت قد بلغت 63 حالة، فيما وصلت عدد الحالات النشطة (الموجبة) 8 حالة، وحالة وفاة واحدة.


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في فلسطين، وذلك بعد تسجيل حالات مرضية جديدة.

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