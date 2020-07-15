تردد قناة قطر Qatar 2020

تردد قناة Qatar 2020، والتي تعد القناة الرسمية لدولة قطر وتهتم بما يتعلق بالحكومة القطرية على شاشتها على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش، وتعتبر قناة قطر من القنوات التي تتميز بتقديم محتوى لكل الأعمار كما تعرض جميع الاخبار السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتسعى قناة قطر جاهدة لجذب أكبر شريحة من المتابعين.

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تردد قناة Qatar 2020، ويمكنكم إدخاله إلى جهازكم بشكل يدوي.

برامج قناة قطر Qatar 2020

قناة قطر بث مباشر

تردد قناة قطر

برنامج همسات نسائية.

برنامج البرواز.

برنامج العيادة.

برنامج رياضة.

برنامج حياتنا.

برنامج دانات قطرية.

برنامج الحقيقة.

برنامج رياض الجنة.

برنامج جلسة أعمال.

برنامج نبض الاقتصاد.

برنامج المدير.

برنامج في الضحى.

قناة قطر بث مباشر

تردد قناة Qatar 2020

توفر قناة قطر عبر الانترنت بث مباشر لها لكي تُمكن متابعيها من مشاهدة كل البرامج الفائتة في كل وقت وفي كل مكان، وتعمل على مدار اليوم دون توقف كما يُمكن للمشاهدين التواصل مع القائمين عليها بسهولة عبر الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويوتيوب، وتويتر.