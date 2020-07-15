"بي أن "القطرية: قرار السعودية بإلغاء الترخيص يتعارض مع القانون الدولي

عّدت مجموعة قنوات "بي إن" الإعلامية القطرية، اليوم الأربعاء، أن إلغاء المملكة العربية السعودية ترخيصها نهائيًا في المملكة، بأنّه يتعارض من القانون الدولي، ووصفت إجراءات الإلغاء بـ"المشبوهة".

وأكد "بي أن"، ان السعودية انتهكت بشكل متكرر حقوق دفاعها، فيما وجهت اتهاماتها بوقوف الرياض وراء قرصنة قنواتها.

وكانت السعودية قد نفت في وقت سابق، مرارًا مسؤوليتها عن قرصنة قنوات "بي أن" القطرية الرياضية المالكة لحقوق بث غالبية الاحداث الرياضية العالمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وألغت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية ترخيص شبكة "بي إن" الرياضية، مع تغريمها مبلغ 2,7 مليون دولار على خلفية ممارسات "احتكارية".

وأشارت الهيئة السعودية، إلى أن تقدمت بطعن بالقرار السابق أمام المحكمة الإدارية في الرياض، موضحةً أنها رفضت قبول دعوى "بي أن ".