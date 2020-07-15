نتائج البكالوريا 2020 في المغرب مسار taalim.ma

نتائج البكالوريا 2020 في المغرب، حيثُ أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن نتائج الدورة العادية لامتحان البكالوريا اليوم الاربعاء الموافق 15 يولي و2020، وللاطلاع أكثر على نتائج البكالوريا يمكنكم زيارة الموقع الرسمي بالوزارة وهو bac.men.gov.ma ومن خلاله يمكن للطلبة معرفة نتائجهم بشكل فوري، فيما ستنظم الدورة الاستدراكية من 22 إلى 24 يوليو الحالي.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن نتائج النهائية لامتحان البكالوريا في أعلى تقدير 29 يوليو 2020، ووضعت الوزارة أيضا رابط لتحميل البلاغ الإخباري (اضغط هنا)، وفي هذه المقالة سنتعرف على طريقة الاطلاع على نتائج البكالوريا 2020 في مغرب.

طريقة الاطلاع على نتائج البكالوريا في المغرب :

وحرصت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على توفير روابط موقع الوزارة للاطلاع على نتائج البكالوريا 2020 (اضغط هنا )، (اضغط هنا )، ( اضغط هنا ).

أولاً: الاطلاع على نتائج البكالوريا 2020 عبر الموقع bac.men.gov.ma :

وفي هذه الموقع يترتب على الزائر توفر رقم مسار بك واستعمله في الإطار المخصص، وبعدها قم بالضغط على “بحث” وسوف تظهر لك النتيجة.

ثانيًا: الاطلاع على نتائج البكالوريا 2020 عبر الموقع taalim.ma :

وفيه يترتب على الزائر أن يستعمل اسم المستعمل البريد الإلكتروني [email protected] والرقم السري المسلم من طرف إدارة المؤسسة لمن لم يقم بتغييره أو القن الجديد لمن قام بتغييره.

وبعده قم بتفعيل البريد الالكتروني، التي ستمكنكم من الحصول على نتائج البكالوريا مباشرة على Taalim.ma، وبعدها ستصلك رسالة فيها كود على الجيميل الذي دخلته، ثم تابع في المرحلة المولية حسب الحالة إما بالعربية أو بالفرنسية, يجب تحديد الوقت نسبة الى بلدك، اختر “Casablanca”.

وفي الخطوة الأخيرة ستظهر لك أخيرًا واجهة Taalim.ma

ملاحظة عند فتح الحساب لا تظهر النتائج في بعض المرات.

يشار إلى ان وزارة التربية التعليم أعلنت أن أكثر من 440.000 طالب في المغرب خضعوا لامتحان درجة البكالوريوس المنتظم.

وذكرت الوزارة في تقريرها، إلى أن هناك 441000 طالب يتقدمون لامتحان الدورة العادية ، وهم مقسمين إلى آلاف المراكز.

وأشارت إلى أن عدد المرشحين المجانين يتجاوز 121 ألف طالب ، ويتجاوز عدد المتقدمين من القطاع العام 318 ألفًا ، ويتجاوز عدد المتقدمين من القطاع الخاص 37 ألفًا.

سيتم نشر النتائج المفصلة للامتحانات في بوابة "ترشيحا" للمترشحين الأحرار (اضغط هنا ).