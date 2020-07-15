تردد قناة صوت العرب sowt al arab 2020، والتي تعد من أهم القنوات التي تعرض محتوى مميز في المجال الاعلامي والإخباري، إلى جانب البرامج الثقافية أو الإجتماعية المتنوعة التي تقدمها قانة صوت العرب، كما تهدف القناة إلى كسب كافة الفئات المختلفة في العالم العربي، وسنقدم لكم ادناه تردد قناة صوت العرب 2020.

وتعتبر قناة صوت العرب مجانية غير مشفرة تعمل على مدار الـ 24 ساعة دون انقطاع او تشويش في البث، وسنرفق إليكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" صوت العرب الجديد على النايل سات.

محتوى قناة صوت العرب 2020

تتميز بتقديم محتوى متنوع فهي تضم العديد من المسلسلات، والبرامج، والأفلام، والحفلات الغنائية، إلى جانب اهتمامها بالتراث البدوي بشكل كبير وتسعى لتبادل الثقافات بين الحضارة البدوية وباقي الحضارات.

كما تعرض محتوى يتناسب مع العادات والتقاليد والاعراف مما يدفعها لحذف أي ألفاظ خارجة.

قناة مجانية غير مشفرة ويمكن استقبالها على الأجهزة الخاصة بكم في أي وقت، إضافة إلى أنها تمتلك موقع على اليوتيوب لكي توفر لمشاهديها سماع أي محتوى يفوتهم على القناة.

برامج قناة صوت العرب sowt al arab 2020

برنامج اسمعني بقلبك.

برنامج طلال والناس.

برنامج بانوراما.

برنامج القبطان.

برنامج رد إعتبار.

برنامج صوت مهم.

برنامج بدون مقدمات.

برنامج ملعب مصر.

برنامج حديث الناس.

برنامج كلام من نور.

برنامج حكاية كورة.

برنامج 60 دقيقة.

تردد قناة صوت العرب الجديد على نايل سات 2020

التردد 10971

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 5/6

الاستقطاب H

إلى هنا نصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إلى نهاية مقالنا حول تردد قناة صوت العرب sowt al arab 2020، حيث سنرفق لكم في مقالات أخرى أهم الترددات التي يبحث عنها متابعي النايل.