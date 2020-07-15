للأسرى.. فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات البكالوريوس في القدس المفتوحة

فتحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، باب التسجيل وتقديم الطلبات للتعليم الجامعي لدرجة البكالوريوس للأسرى داخل سجون الإحتلال، للفصل الأول من العام الدراسي 2020/2021 بجامعة القدس المفتوحة، وذلك اعتبارا من 18 - 29 تموز الجاري.

ودعت الهيئة، أهالي وذوي الأسرى الذين لديهم الرغبة في تسجيل ابنائهم، التوجه لمديرياتها في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية لتعبئة الطلبات وتسليم المرفقات.

وأكدت الهيئة أن على كل أسير يريد الإلتحاق بالجامعة، وتنطبق عليه الشروط إحضار المرفقات على النحو التالي: