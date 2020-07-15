للأسرى.. فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات البكالوريوس في القدس المفتوحة

فتحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، باب التسجيل وتقديم الطلبات للتعليم الجامعي لدرجة البكالوريوس للأسرى داخل سجون الإحتلال، للفصل الأول من العام الدراسي 2020/2021 بجامعة القدس المفتوحة، وذلك اعتبارا من 18 - 29 تموز الجاري.
ودعت الهيئة، أهالي وذوي الأسرى الذين لديهم الرغبة في تسجيل ابنائهم، التوجه لمديرياتها في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية لتعبئة الطلبات وتسليم المرفقات.
وأكدت الهيئة أن على كل أسير يريد الإلتحاق بالجامعة، وتنطبق عليه الشروط إحضار المرفقات على النحو التالي:
- شهادة الميلاد الأصلية أو مصدقة من الداخلية، أما أسرى القدس تسليم شهادة الميلاد المترجمة والمصدقة من مديرية الصحة في ضواحي القدس.
- شهادة الثانوية العامة الأصلية أو صورة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.
- شهادة الصليب الاحمر الاصلية أو صورة مصدقة.
- 3 صور شخصية (ان توفرت) .
- عند تعبئة الطلب يجب التأكد من اختيار التخصص وفقا لرغبة الأسير نظرا لصعوبة التغيير فيما بعد.
- شروط قبول أو رفض طلب الأسير محكوم بالفترة الفعلية التي أمضاها داخل الاسر، بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات، والفترة المتبقية للإفراج عنه لا تقل عن ثمانية أشهر.
- أن يكون الأسير في إحدى السجون التالية ( النقب- جلبوع - ريمون – عسقلان– نفحة– ايشل).