لجنة الأسرى بغزة تحمّل الاحتلال تداعيات هجومه على سجن "عوفر"

حمّل منسق لجنة القوى الوطنية والاسلامية للأسرى أبو خميس دبابش، اليوم الأربعاء، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي وتحديدًا سجن "عوفر" ومديره، المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأمور في كافة السجون.

وجاء ذلك بعد اعتداء قوات القمع الاسرائيلية صباح يوم الاثنين الماضي، على الاسرى في قسم 16 في سجن "عوفر"، باستخدام الكلاب الشرسة، وذات اليوم أيَضًا أطلقت قوات الاحتلال الغاز بكثافة على الاسرى المتواجدين في قسم 22 في بالسجن، دون مراعاة الأسرى المرضى وكبار سن.

وبعدها يتبجح قائد السجن بانه سيفعل ما يشاء ومتى يشاء ولن يقود حوار مع الاسرى

واكد أبو دباش خلال وقفة امام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة، أن حياة أسرانا في سجن "عوفر" ليست رخيصة وهي تساوي لدينا كل شيء وسنفعل لأجل كرامتنا كل شيء، وعلى السجان أن يلتقط الرسالة جيدًا.

وأوضح ان للجنة القوى الوطنية والإسلامية تتابع الأحداث في السجن، هي في حالة انعقاد دائم لحالة الغليان داخل السجون.

وأشار إلى ان اللجنة تصيغ برنامجًا وطنيًا لتنظيم الفعاليات والوقفات مع المؤسسات العاملة، مضيفًا انها ستنظم زيارات للمؤسسات الدولية لتوجيه الرسالة لها، عن جرائم الاحتلال بحق الاسرى.

وشدّد أبو دباش على انهم بحالة تضامن مع كل السجون، على ان يحصل الاخوة في السجن "عوفر" على حل مشرف يعيد لهم كرامتهم.