ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جدول بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف في فلسطين 2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:34 - 15 يوليو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة للعام الدراسي 2020-،2021 من خلال الروابط الإلكترونية لكل مديرية والمُبيّنة في الجدول أدناه.

ودعت الوزارة في بيان، كل المتقدمين للوظائف والذين تم قبول طلباتهم؛ لمراجعة وتدقيق بياناتهم كاملة من حيث الشهادات العلمية ومعدلاتها والخبرات العملية بما فيها (أيام البدالة في وزارة التربية والتعليم) والحالات الخاصة.

ونوهت أنه في حال وجود أي خطأ أو عدم تطابق في البيانات؛ فيجب على صاحب الطلب مراسلة مديرية التربية والتعليم التي تقدّم بطلبه فيها، وذلك من خلال البريد الإلكتروني لكل مديرية والمبين أدناه.

ولفتت إلى أهمية أن يَذكر المُراجِع في البريد (الاسم الرباعي، ورقم الهوية، والمديرية التي تقدّم فيها، والشاغر الذي تقدّم له، ويوضح الخطأ الحاصل أو النقص في البيانات).

وأشار الوزارة إلى أن عملية تدقيق البيانات ستستمر حتى نهاية يوم السبت 18/07/2020.

إليكم الجدول:

الرقم

 

رابط البيانات

الايميل لإرسال المراجعات

1

أريحا

https://drive.google.com/file/d/1xS7jfEtxGqvouijxjL8vQtiPT18ANYAZ

[email protected]

2

سلفيت

https://drive.google.com/file/d/184UJ-rGR3YAOr40PCV8f9E0k_waATMgL

[email protected]

3

ضواحي القدس

https://drive.google.com/file/d/1czOsSemaPXjjQwPIKEe0ypaxZHfL6O6M

[email protected]

4

قباطية

https://drive.google.com/file/d/1PSUnGKR7IuoB90kLd_uEaEr-ayuN5ez2

[email protected]

5

طولكرم

https://drive.google.com/file/d/1tpnElznUFKmhhq-IVj2xPKNMoEqehMQ_

[email protected]

6

جنين

https://drive.google.com/file/d/126lNyy3MS4-Skr0I7Hr4OxgcpjlogIvK

[email protected]

7

نابلس

https://drive.google.com/file/d/16LaWPyVlgKF1q5n5ot9sYOx0oSqnPfMO

[email protected]

8

جنوب الخليل

https://drive.google.com/file/d/16sjYSa3sQGOEtkJc5_xSwW7mCK5nHeXy

[email protected] 

9

طوباس

https://drive.google.com/file/d/1M7jiKrWLVYm3UCAZse_3v4vWRvcUHw1O

[email protected]

10

الخليل

https://drive.google.com/file/d/1or2wJGhVXP4R9h_aYbJWQ_3gX8x3arQ2

[email protected]

11

بيت لحم

https://drive.google.com/file/d/1D4StAougfU_I2kmK2dhrpA0TamXx4bpm

[email protected]

12

يطا

https://drive.google.com/file/d/12L-ymiZ9_CjVOP081qkLiUSYh1t9_xyv

[email protected]

13

جنوب نابلس

https://drive.google.com/file/d/15Is-THIA9Awj-3zshpC5m-6kWO3sBEfy

[email protected]

14

رام الله

https://drive.google.com/file/d/1YRuugeE5NF2PSv8Dr1YtXZc_9IhfR41A

[email protected]

15

قلقيلية

https://drive.google.com/file/d/1iCoLRaYq3jsIiAtw3Q-ioI3dtVL29Zw-

[email protected]

16

شمال الخليل

https://drive.google.com/file/d/1QI7NwxcBehO21gnkUwDe32wc0bcwYCkg

[email protected]

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات