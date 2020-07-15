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الرئيس عباس يبدي استعداده الذهاب لمفاوضات بمجرد وقف خطة الضم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:13 - 15 يوليو 2020
الرئيس محمود عباس الرئيس محمود عباس
تقارير
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أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأربعاء 15/7/2020، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استعداده الذهاب إلى مفاوضات مع "الإسرائيليين" على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، بمجرد وقف الاحتلال خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وثمن عباس خلال اتصال هاتفي مع جونسون، الليلة الماضية، موقف بريطانيا الداعم لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، والرافض لضم الأراضي الفلسطينية المخالف لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا، بريطانيا لبذل جهود في هذا الإطار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

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