604 مصابي "كورونا" في صفوف جيش الاحتلال

ارتفع عدد المصابين بالكورونا في صفوف جيش الاحتلال إلى 604 مصابين في الوقت الذي حذرت فيه جهات عسكرية من تضرر القدرة العملياتية للجيش في أعقاب دخول أكثر من 10 آلاف جندي وضابط للحجر الصحي.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن عدد المتواجدين في الحجر الصحي وصل الى 11,519 جندي وضابط وموظف بوزارة الجيش.

وطالت الإصابات والحجر غالبية مستويات الجيش من المستوى القيادي مروراً بضباط الصف وحتى الجنود وصغار الموظفين ما أثر بشكل سلبي على إدارة شئون الجيش.

وحذر ضباط كبار في الجيش من انتشار الفيروس في صفوف ألوية ووحدات عسكرية قتالية ما سينعكس على تدنى قدراتها العملياتية في الميدان وبخاصة مع إلغاء غالبية استدعاءات جنود الاحتياط للتدريبات خشية انتشار أوسع للكورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بمنح وزارته صلاحيات مكافحة الكورونا بدلاً من وزارة الصحة الأمر الذي يرفضه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حتى الآن.