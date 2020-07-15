لبنان يسعى لحل أزمته باستيراد الوقود من الكويت

أعرب لبنان عن رغبة بلاده التفاوض مع الكويت بشأن استيراد الوقود منها لمساعدة بيروت في التعامل مع أزمتها الاقتصادية والمالية.

وأوضح عباس إبراهيم، مدير الأمن الداخلي اللبناني، أن ناقش الأمر مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارة قام بها للدولة الخليجية خلال اليومين الماضيين إلى جانب «أفكار مشتركة» أخرى يمكن أن تساعد في تخفيف أزمة لبنان.

وقال إبراهيم لصحيفة الراي الكويتية: "نريد أن نشتري من الكويت كل ما نحتاجه في هذا الصعيد 100 في المئة من دولة لدولة بعيدا عن الوسطاء والشركات التي تريد الربح".

وأضاف: أخذنا وعوداً بنقل الطلبات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لأنه هو الفيصل الذي سيأخذ القرار النهائي بهذا الجانب، والموضوع تجاري بحت وآمل ألا تكون هناك عوائق تقف أمام إتمام هذا المشروع.

ويعاني لبنان من أزمة مالية خانقة وشُحِّ شديد في سيولة العملة الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من المسؤولين الكويتيين على الطلب. ورفض إبراهيم في مقابلته مع الصحيفة توضيح طبيعة ما قد يطلبه لبنان من مساعدات أخرى.

وقال: "الكويت مدعوة للاستثمار في لبنان وهناك جوانب أخرى قد لا يكون من المفيد التحدث عنها ولكن سنتكلم عنها لاحقاً".

وتسعى الكويت في الوقت الحالي لتعزيز ماليتها العامة في ظل هبوط أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في استنزاف «صندوق الاحتياطي العام» للدولة الذي تعتمد عليه البلاد في سد عجز الميزانية العامة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية أمس عن مصادر لم تسمها القول أنه سيكون من الصعب على الكويت أن تفكر في إيداع مبالغ مالية في مصرف لبنان المركزي، مؤكدة أن الأولوية في الوقت الحالي تكمن في توفير السيولة اللازمة للصرف على الرواتب والمصروفات الضرورية فقط في الكويت.