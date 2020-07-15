"أفيخاي أدرعي" يُشيد بتفسير وزير العدل السعودي الأسبق لآية قرأنية !

أعجب الناطق بأسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بالتفسير الجديد الذي اطلقه أمين رابطة العالم الإسلامي، وزير العدل السعودي الأسبق، محمد العيسى بشأن الآية الكريمة " وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ" حيث قال الى وجود خطأ شائع في فهم معاني الآية الكريمة.

وقال العيسى: “بالفعل هناك من يفهم خطأ قول الله تعالى: ’ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذه الآية هي فيما يخص القبلة كما هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه، وحتى لو كان غير القبلة فالمقصود هو القناعة الدينية.

وأضاف: “كل من الأديان له قناعاته الخاصة به ولن يرضى فيما يخص العقائد حتى تقتنع بعقيدته وإن اتحدت الأديان في دين واحد.. عندما نقول ’إخواننا المسيحيون أو اليهود‘، أولا مصطلح الأخوة جاء في القرآن الكريم على معان كثيرة، منها أخوة الدين إنما المؤمنون إخوة، وأخوة النسب مهما بعدت وإن اختلف الدين، يقول الله جلّ وعلى: ’وإلى عاد أخاهم هودا..‘ مع أنهم لم يؤمنوا به”.

وأضاف: “هناك أخوة في أصل الخلق الإنساني، الإنسانية ترجع إلى أصل واحد نتآخى فيه وإن اختلفت عقائدها، يقول الله جلّ وعلى: ’يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا‘ من هنا جاء مصطلح الأخوة الإنسانية.. البعض يفهم من الإخوة أنها تخص من هو على نفس الدين والقرآن على خلاف ذلك تماما كما سبق”.

وأعاد أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال، نشر الفيديو الذي ورد فيه التصريح، وقال مشيدا بالعيسى: “كلمة حق من معالي الشيخ محمد العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي عن العلاقة الأخوية بين المسلمين والمؤمنين أتباع الديانات الأخرى”.

العيسى أثار الجدل في شهر يناير/كانون الثاني حين أدى صلاة الجنازة على ضحايا الهولوكوست، خلال زيارة التقى فيها حاخامات يتبعون الديانة اليهودية وانتقد فيها “معاداة السامية”. وتلقى العيسى إشادة من أفيخاي أدرعي وقنوات رسمية إسرائيلية بعد تلك الزيارة.