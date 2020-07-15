هيئة الأسرى تطالب بالتدخل العاجل خشية تفشي “كورونا” في سجون الاحتلال

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء 15/7/2020، بالتدخل الفوري والعاجل، خشية تفشي فيروس "كورونا" المستجد في أوساط الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأوضاع في السجون الإسرائيلية مقلقة للغاية، وهناك مخاوف من انتشار فيروس كورونا في أوساط المعتقلين.

وكانت هيئة شؤون الأسرى أعلنت الأحد عن إصابة الأسير كمال أبو وعر (46 عاما)، المريض بسرطان الحنجرة، بفيروس كورونا، حيث يقبع حاليا في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي.

وقال أبو بكر:"طالبنا مؤسسات حقوقية دولية بالتدخل العاجل لإجراء فحوصات طبية للأسرى، والإفراج عن المرضى والأطفال والنساء وكبار السن منهم".

وبعثت فلسطين رسائل للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولمؤسسات دولية، للإفراج عن الأسير المصاب "أبو وعر"، ولتوفير سبل الوقاية للأسرى الفلسطينيين، بحسب أبو بكر.

ويخشى الفلسطينيون من سرعة انتقال الفيروس في أوساط الأسرى، جراء الاكتظاظ وقلة الإجراءات الصحية.

كما حذرت وزارة الصحة "الإسرائيلية" من تفشي فيروس كورونا في السجون، مطالبة مصلحة السجون بتشديد الإجراءات الصحية، بحسب القناة الـ 7 الإسرائيلية.

وتعتقل "إسرائيل" نحو (4700) فلسطيني في سجونها، منهم 41 سيدة، و160 طفلا، 365 أسيرا إداريا (دون تهمة). (الأناضول).