أول قرار عسكري ايراني حول سوريا..؟

أكدت وكالة "إسنا" الايرانية ، ان الحكومة الايرانية أصدرت أول قرار عسكري لتعزيز المنظومة الدفاعية السورية تجاه التهديدات الجویة باستخدام معدات إیرانیة ، بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة بين البلدين.

وبينت وكالة "إسنا" المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربیعي قال ، إن "خطر الإرهاب في سوریا لم ینته وتم التأکید خلال زیارة رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري لدمشق علی استعداد إیران اتخاذ القرار الأول بد توقيع الاتفاقية العسكرية بتعزیز منظومة الدفاع السوریة.

وبين المتحدث باسم الحكومة الايرانية أن إمكانية عودة الإرهاب إلى المنطقة كان سببا رئيسيا في توقيع اتفاقية شاملة للتعاون العسكري مع سوريا، قائلا: "الحرب على الإرهاب لم تصل إلى نهايتها بعد، ومن المحتمل عودة الإرهاب إلى المنطقة بسبب دعم بعض الدول لذلك، ولهذه الأسباب تم توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين دمشق وطهران".

وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، وقع مع رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، يوم الأربعاء الماضي، اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين.

وبشأن بنود الاتفاقية فقد نصت الاتفاقية على "تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلحة ومواصلة التنسيق"، وتناولت "الأوضاع في سوريا وضرورة انسحاب القوات الأجنبية التي دخلت بطريقة غير شرعية".

الرئيس السوري بشار الأسد اعرب عن ارتياحه لنتائج اجتماعات الجانبين السوري والإيراني وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين البلدين، والتي تجسد مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع سوريا وإيران، وتأتي كنتيجة لسنوات من العمل المشترك والتعاون لمواجهة الحرب الإرهابية على سورية، والسياسات العدوانية التي تستهدف دمشق وطهران.