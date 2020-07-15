أهداف مباراة تشيلسي و نوريتش سيتي أمس الثلاثاء

حقق تشيلسي فوزا صعبا وثمينا على ضيفه نوريتش سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في افتتاح الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "البلوز" بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذا الفوز، عزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد نوريتش سيتي في ذيل الترتيب عند 21 نقطة، وكان قد تأكد هبوطه مسبقا إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".