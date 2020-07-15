الأسير محمود السعدي يُعلق إضرابه عن الطعام  

عَلَق الأسير محمود السعدي إضرابه عن الطعام إثر وعود من إدارة السجون بعدم تمديد الاعتقال الإداري له.

وأفادت عائلة السعدي بأن المحامي زار نجلهم أمس، حيث طرأ تدهور على وضعه الصحي بسبب استمراره في الإضراب عن الطعام، وعن الماء لعدّة أيام، علمًا بأنه محتجز في زنازين “هداريم”.

وأكدت أن “محمود” علّق إضرابه عن الطعام بعد وعود من إدارة السجون بعدم تمديد اعتقاله الإداري الحالي (6 شهور) على أن يتم تثبيت المدة (قرار جوهري) في المحكمة التي ستُعقد له في الـ21 من شهر تموز الجاري.

الأسير السعدي معتقل في سجون الاحتلال منذ 20 أيار/ مايو الماضي، وأمضى ما مجموعه نحو 10 سنوات في سجون الاحتلال.

صدر بحق السعدي أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، ومنذ إعلانه للإضراب نقلته إدارة سجون الاحتلال من سجن “النقب” الصحراوي إلى سجن “هداريم”.

ويعاني من عدة مشاكل صحية، جرّاء إصابة تعرض لها سابقاً، إضافة إلى مشاكل في الكلى، وهو متزوج وله ثمانية أبناء.

ويواصل الأسيران؛ عدي شحادة من مخيم الدهيشة في بيت لحم وفادي غنيمات من صوريف في الخليل إضرابهما عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهما الإداري أيضًا، لليوم الثالث والعشرين والثاني والعشرين على التوالي.

فيما أعلن الأسيران محمد أبو الرب "التيع" ومراد أبو الرب إضرابهما عن الطعام؛ تضامناً مع رفيقهم الأسير المريض بالسرطان، والمصاب بفيروس كورونا كمال أبو وعر.