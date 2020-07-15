سحب الثقة من حكومة "الفخفاخ" في تونس

قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية مساء أمس الثلاثاء 14/7/2020، سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، وتكليف رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب.

وأكد من حزب "النهضة" قبل ساعات قرار سحب الثقة، أن الحركة لن تسحب الوزراء الممثلين في الحكومة، وستعتمد على تقديم لائحة سحب ثقة من الفخفاخ وفق ما ينص عليه الفصل 97 من الدستور.

واشارت المصادر ل"عرب 21" الى انه فور تطبيق المرحلة الأولى تقديم لائحة لسحب الثقة تحمل توقيع 73 نائبا وبعد 15 يوما من إمضائها وإيداعها لدى مكتب مجلس نواب الشعب، يتم عرضها على التصويت في الجلسة العامة، مع ضرورة أن تحظى بمصادقة 109 نائبا لسحب الثقة.

كما يمكن للفخفاخ إقالة عدد من الوزراء، و استباق لائحة سحب الثقة عبر الاستقالة، وهو السيناريو الذي يعيد اختيار رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية من جديد.

واشتدت وتيرة الأزمة السياسية بتونس، عقب إعلان النهضة تكليف رئيسها بإجراء مشاورات، للبحث عن بديل حكومي، لكن رد الرئيس التونسي قيس سعيد جاء بالرفض، قائلا: "لا أقبل التشاور مع أي كان، ما دام الوضع قانونيا، ورئيس الحكومة يملك كامل الصلاحيات، وليس رئيس تصريف أعمال".

وسارع الفخفاخ إلى إعلان نيته إجراء تعديل على تشكيلته الحكومية، "بما يتناسب مع المصلحة العليا للوطن"، منوها إلى أنه "سيعلن عن التعديل خلال الأيام القليلة المقبلة".