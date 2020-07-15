موعد بدء المدارس: 6/9/2020 بنظام التعليم المدمج

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن يوم الأحد الموافق 6/9/2020 سيكون موعد العودة للمدارس ضمن نظام التعليم المدمج.

وأوضحت الوزارة، أن التعليم سيجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد، وذلك استناداً إلى البروتوكول الصحي الذي تم صياغته بالتنسيق بين وزارتي التربية والصحة لتأمين استحقاقات الوقاية والسلامة للمجتمع المدرسي.

وأوضحت "التربية" أنها ستعلن تفاصيل هذا القرار ومضامين خطتها حول العودة للمدارس خلال الأسبوع القادم.

وبيّنت الوزارة أنه سيتم الاستفادة من الفترة الواقعة ما بين 5/8 - 3/9 لتمكين النظام التربوي بكل مكوناته؛ لاستكمال الاستعدادات للانطلاق السلس والآمن للعام الدراسي الجديد في ظل المشهد الكوروني.

وكان محمد عوّاد مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم، أكد في وقت سابق أن عودة الدراسة وبدء العام الدراسي الجديد يعتمد على ما ستحمله الأيام القادمة .

وبين، أن النقاشات مستمرة ولم تنقطع، لبحث سبل بداية العام الدراسي والتعليم في ظل تفشي "وباء كورونا".